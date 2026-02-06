مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في حادث اصطدام سيارة بعمود إنارة بأشمون

المنوفية - أحمد الباهي:

لقي شاب مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود كهرباء على طريق عزبة عمرو الرابط بين البرانية وطليا بدائرة مركز أشمون، ما أثار حالة من الحزن بين الأهالي.

تلقى مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بوقوع الحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ فورًا للتعامل مع الواقعة.

أسفر الحادث عن وفاة الشاب أدهم حمدان الفار متأثرًا بإصابته، بينما جرى نقل المصابين إلى مستشفى أشمون العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

حررت الجهات المختصة محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.