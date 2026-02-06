إعلان

مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في حادث اصطدام سيارة بعمود إنارة بأشمون

كتب : أحمد الباهي

06:08 م 06/02/2026

إسعاف - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنوفية - أحمد الباهي:

لقي شاب مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود كهرباء على طريق عزبة عمرو الرابط بين البرانية وطليا بدائرة مركز أشمون، ما أثار حالة من الحزن بين الأهالي.

تلقى مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بوقوع الحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ فورًا للتعامل مع الواقعة.

أسفر الحادث عن وفاة الشاب أدهم حمدان الفار متأثرًا بإصابته، بينما جرى نقل المصابين إلى مستشفى أشمون العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

حررت الجهات المختصة محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع شاب وإصابة 3 آخرين حادث اصطدام سيارة بعمود إنارة مركز أشمون مدير أمن المنوفية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد 10 ساعات.. بعثة الزمالك تصل إلى زامبيا
رياضة محلية

بعد 10 ساعات.. بعثة الزمالك تصل إلى زامبيا
جابي خوري: يوسف شاهين حاول الانتحار بسبب حبه لـ فاتن حمامة
أبيض في أسود

جابي خوري: يوسف شاهين حاول الانتحار بسبب حبه لـ فاتن حمامة
بي واي دي Sealin تنطلق رسميا في مصر بنسختين.. تعرف على أسعارهما
أخبار السيارات

بي واي دي Sealin تنطلق رسميا في مصر بنسختين.. تعرف على أسعارهما
ولية عهد النرويج تعتذر لمن "خيبت آمالهم" وسط تدقيق في علاقتها بإبستين
شئون عربية و دولية

ولية عهد النرويج تعتذر لمن "خيبت آمالهم" وسط تدقيق في علاقتها بإبستين
سقوط الأشياء فجأة من يديك؟- إليك التفسير العلمي والنفسي
نصائح طبية

سقوط الأشياء فجأة من يديك؟- إليك التفسير العلمي والنفسي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان