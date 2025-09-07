غدا.. فرقة "أعز الناس" تحيي الليلة الثانية عشرة لـ "صيف قطاع المسرح"

كتبت- منال الجيوشي

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وضمن فعاليات وزارة الثقافة خلال فترة الصيف، تنطلق فعاليات الليلة الثانية عشرة لبرنامج "صيف قطاع المسرح" الذي ينظمه قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، في التاسعة من مساء غد الإثنين على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وتقدم وزارة الثقافة البرنامج مجانا للجمهور حتى ١١ سبتمبر الجاري.

وتحيي فرقة "أعز الناس" بقيادة المايسترو محمد سعودي، الليلة الثانية عشرة لبرنامج صيف قطاع المسرح، بمجموعة من الأعمال الغنائية للمبدعين المصريين والعرب، بهدف المحافظة على التراث الغنائي المصري والعربي وتقديمه للأجيال الحالية، برؤية فنية للدكتور سامح عبد العزيز مؤسس الفرقة .

أما اليوم الأحد، تحيي فرقة "فلكلوريتا" الليلة الحادية عشرة لبرنامج صيف قطاع المسرح، بمجموعة من أشهر أغاني الفلكلور، التى تعيش في وجدان الشعب المصري، بهدف إحياء التراث الشعبي، والحفاظ عليه من الاندثار .

ومن المقرر أن تشارك في فعاليات البرنامج هذا الأسبوع فرقة رضا للفنون الشعبية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، كما تشارك في فعاليات البرنامج الفنانة "أميرة رضا" .