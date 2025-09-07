هاني شاكر يحيي حفلًا غنائيًا في لوس أنجلوس 8 نوفمبر

كتبت- سهيلة أسامة:

يستعد الفنان هاني شاكر لإحياء حفل غنائي جديد في مدينة لوس أنجلوس، يوم 8 نوفمبر المقبل، في قاعة "بيلاجرو".

وأعلنت الجهة المنظمة للحفل عن طرح تذاكر الدخول، التي تبدأ أسعارها من 95 دولارًا.

يذكر أن آخر أعمال الفنان هاني شاكر كان ألبومه الجديد بعنوان "اليوم جميل"، وطرحه عبر كافة المنصات الرقمية، وضم 9 أغانٍ متنوعة، هي: "يا ويل حالي"، "أديتك ورود"، "حمل الليالي"، "تعباني حياتي"، "اليوم جميل"، "فيه حل"، "مالكة كل حياتي"، "عادي"، و"بستان شوك".

