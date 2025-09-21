إعلان

الليلة.. فرقة عبدالحليم نويرة تقدم مختارات من زمن الفن الجميل على مسرح الجمهورية

11:33 ص الأحد 21 سبتمبر 2025
    فرقة عبدالحليم نويرة تقدم مختارات من زمن الفن الجميل على مسرح الجمهورية (3)
    فرقة عبدالحليم نويرة تقدم مختارات من زمن الفن الجميل على مسرح الجمهورية (2)
كتبت- منى الموجي:
تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام حفلاً لفرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، وذلك في التاسعة مساء اليوم الأحد 21 سبتمبر على مسرح الجمهورية .

يتضمن البرنامج نخبة من المنوعات الغنائية لأعمال زمن الفن الجميل، منها: القلب يعشق، عليك سلام الله، هلت ليالي، أهو ده اللي صار، في يوم من الأيام، حبيبي وعينيا، زي الهوا، عيون القلب، ع اللي جرى، فات الميعاد وموسيقى أنساك.
يشارك في إحياء الحفل: إبراهيم راشد، محمود عبدالحميد، محمد متولي، داليا عبدالوهاب، رحاب مطاوع وعازف الكمان أحمد خطاب .

جدير بالذكر أن الموسم الفني الجديد لدار الأوبرا يضم الكثير من الفعاليات الخاصة بالتراث الموسيقي، لتلقي الضوء على مجموعة من المؤلفات والأعمال البارزة التي شكلت جانباً من الوجدان والهوية العربية.

علاء عبدالسلام فرقة عبدالحليم نويرة
