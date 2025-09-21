الليلة.. فرقة عبدالحليم نويرة تقدم مختارات من زمن الفن الجميل على مسرح الجمهورية
كتبت- منى الموجي:
تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام حفلاً لفرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، وذلك في التاسعة مساء اليوم الأحد 21 سبتمبر على مسرح الجمهورية .
يتضمن البرنامج نخبة من المنوعات الغنائية لأعمال زمن الفن الجميل، منها: القلب يعشق، عليك سلام الله، هلت ليالي، أهو ده اللي صار، في يوم من الأيام، حبيبي وعينيا، زي الهوا، عيون القلب، ع اللي جرى، فات الميعاد وموسيقى أنساك.
يشارك في إحياء الحفل: إبراهيم راشد، محمود عبدالحميد، محمد متولي، داليا عبدالوهاب، رحاب مطاوع وعازف الكمان أحمد خطاب .
جدير بالذكر أن الموسم الفني الجديد لدار الأوبرا يضم الكثير من الفعاليات الخاصة بالتراث الموسيقي، لتلقي الضوء على مجموعة من المؤلفات والأعمال البارزة التي شكلت جانباً من الوجدان والهوية العربية.
