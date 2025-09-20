بفستان قصير وشفاف.. ميريام فارس ترقص في حفلها بالساحل الشمالي

غدا.. فرقة "أعز الناس" تحيي الليلة الثانية عشرة لـ "صيف قطاع المسرح"

كتب- مروان الطيب:

أشعلت الفنانة ميريام فارس أجواء حفلها الغنائي الذي أقيم أمس الجمعة في الساحل الشمالي وسط حضور جماهيري كبير.

ونشرت الصفحة الرسمية للمكان الذي أقيم فيه الحفل على انستجرام، مقطع فيديو ظهرت خلاله ميريام فارس في وصلة رقص مع إحدى المعجبات، وارتدت فستان أبيض قصير وشفاف.

كما نشرت مريام فارس صور ومقاطع فيديوهات من كواليس الحفل عبر خاصية الاستوري على انستجرام.

وحرصت ميريام فارس على تحية الحضور فور صعودها على مسرح الحفل، وقدمت باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.

أحيت ميريام فارس حفلا غنائيا مؤخرا في ستوكهولم وسط حضور جماهيري كبير، وقدمت باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.

وكان آخر ما طرحته ميريام فارس هي أغنية بعنوان "لحبيبي" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وعلى حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا:

محمود سعد يكشف سر مكالمته مع الرئيس الراحل مبارك وكواليس إقالته من ماسبيرو

سيد أسامة يعلن وفاة والده: الله يرحمك يا بابا ويغفرلك يا حبيبي