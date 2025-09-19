أميرة أديب تطلق أغنية "أحمد" من ألبومها الجديد

كتبت- منى الموجي:

طرحت الفنانة الشابة أميرة أديب أغنيتها الثانية بعنوان "أحمد"، إحدى أغاني ألبومها الجديد الذي تتعاون من خلاله مع Warner Music MENA، وذلك بعد نجاح أغنية الألبوم الأولى "تصبيرة".

تقول كلمات الأغنية: كل ما بحتك بيكو مش بتعامل فترة، كل مرة عشان عيني ببقى في جيبي قطرة، شايفة انت مش شايف مين السايق من النهاردة، عشان تعبت من المناظرة، عارفة انت متضايق ومش فاهم النظام، فاهمة أنا بتكالح زي البرد في العظام، تيجي وتعمل مش مصاحب حت ى لو مصاحب، هتحب كل مرة حتى لو صحاب".

جدير بالذكر أن قبل 4 أسابيع طرحت أميرة عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب أغنيتها الجديدة "تصبيرة" وحققت حتى الآن أكثر نصف مليون مشاهدة.