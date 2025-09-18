محمد رمضان يطرح أغنية جديدة بعنوان "تصدق ولا متصدقش"

كتب - معتز عباس:

طرح النجم محمد رمضان أحدث أغانيه بعنوان "تصدق ولا متصدقش"، عن منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "تصدق ولا متصدقش" من كلمات مصطفى حدوتة وألحان مصطفى تاج، توزيع وميكس وماستر إيهاب كوولبيكس.

ونشر رمضان مقطع فيديو وهو يغني "تصدق ولا متصدقش" عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "أغنية جديدة للأعداء القديمة"

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: "تصدق ولا متصدقش.. مهما بيعملوا مبخافش".

"تصدق ولا متصدقش.. كل كلامهم مفرقش".. "تصدق ولا متصدقش.. مهما يحاولوا مبزهقش".. "تصدق ولا متصدقش.. أنا مبدأي مبيتجزأش اللي قالك عني دماغه سم.. مكدبش عليك واللي قالك عني إني مهم".

يذكر أن محمد رمضان ينتظر عرض فيلمه "أسد" خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمد الفارسي، الذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي، ويشاركه البطولة كل من رزان جمال، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

