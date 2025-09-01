تعرف على موعد حفل حسين الجسمي وآدم في ألمانيا

كتبت- نوران أسامة:

يستعد النجم حسين الجسمي والفنان آدم لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 20 سبتمبر 2025، على خشبة مسرح "رودولف ويبر أرينا" بـ ألمانيا.

وروجت الشركة المنظمة للحفل عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، ونشرت البوستر الدعائي، معلقة: "ليلة استثنائية تجمع النجمين حسين الجسمي وآدم في أجواء غنائية لا تُنسى".

على جانب آخر، كان الجسمي قد أحيا مؤخرًا حفلًا ناجحًا في الساحل الشمالي وسط حضور جماهيري كبير.

يذكر أن آخر أعمال حسين الجسمي أغنية "يا نسيم هب جدّواكم" من كلمات الشيخ زايد وألحان ياسر بوعلي، وأغنية "مستنيك" من كلمات تامر حسين وألحان الجسمي، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب من إخراج Roznama وبطولة محمد فراج وبسنت شوقي.

اقرأ أيضًا:

تحولت لبلاتوه.. مهندس ديكور "220 يوم" يكشف قصة عمارة آدم في مصر الجديدة

بعد سرقة فيلته.. معلومات عن حمادة هلال