مدل بيست تختتم سلسلة حفلاتها الصيفية في الرياض وجدة

كتبت- منى الموجي:

اختتمت منصة "مدل بيست" حفلاتها الصيفية بأمسيتين: "آفتر" الرياض يوم 7 أغسطس و"أونيكس آرينا" في جدة يوم 8 أغسطس.

في 7 أغسطس، استقبل مسرح "آي إن بي آرينا" في الرياض فعالية "آفتر"، وافتتحت الليلة بعرض من شنكوتي المعروف بمزجه بين الإيقاعات الإلكترونية وأنغام الأمبيانو.

وفي منتصف الحفل، اعتلت الفرقة الحائزة على ست جوائز "جرامي" بلاك آيد بيس المسرح وقدّمت عرضًا تضمن مجموعة من أشهر أغانيهم العالمية، بالإضافة إلى انضمام الفنانة جي أر مع الفرقة -المكونة من ويل آي آم، آبل دي، و تابو-.

واختُتمت الليلة مع أحد أعضاء فرقة "ميدوزا" الإلكترونية العالمية، الذي قدم عرضا موسيقيًا.

وفي 8 أغسطس انتقلت الأجواء إلى "أونيكس آرينا" في جدة، حيث أُسدل الستار على موسم مدل بيست الصيفي بالختام الكبير بعرض موسيقي.

افتتح الأمسية الدي جي شارك، بمزيج متنوع من الأنماط الموسيقية المختلفة. تلاه الفنان بايو نجم موسيقى "الآر أند بي" الإقليمي، الذي جذب الجمهور بأدائه الذي يجمع بين جذوره من الشرق الأوسط والنغمة العصرية للبوب الحديث.

عادت فرقة بلاك آيد بيس لتتصدر المشهد من جديد، وتفاعل معها الجمهور بكل حماس. واختُتمت الليلة بعرض من أحد أعضاء فرقة ميدوزا.

وتستعد مدل بيست لتنظيم فعاليتين خلال الفترة المُقبلة: مؤتمر إكس بي لمستقبل الموسيقى ومهرجان ساوندستورم، المقرر إقامتهما في ديسمبر المقبل.