كتبت- منى الموجي:

طلب النجم تامر عاشور من جمهور الحفل الذي يحييه ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، على مسرح يو أرينا، الجمعة 8 أغسطس، استخدام فلاش هواتفهم المحمولة، ومشاركته غناء "خليني في حضنك".

كما شارك الجمهور تامر غناء أغنيته الشهيرة "قولوله سماح"، وعلق على تفاعلهم، قائلا "إيه الجمال ده".

وتضمن برنامج الحفل أغاني "ده حكاية"، "هاجي على نفسي"، "عشت معاك حكايات"، "خلصانة الحكاية"، "هيجيلي موجوع"، "تيجي نتراهن".

وحرص تامر على توجيه التحية للنجمة والمطربة الكبيرة أنغام، وقال "عايزين قبل ما نغني الأغنية الجاية، أقدم تحياتي وتحياتكم للنجمة أنغام، وتمنياتي وتمنياتكم ليها بالشفاء العاجل إن شاء الله"، متمنيا عودتها قريبا لجمهورها.

وغنى تامر "ياريتك فاهمني" وهي واحدة من أشهر الأغاني التي جمعت بين أنغام كمطربة وتامر كملحن، وحققت نجاحا كبيرا.

ويشهد مهرجان العلمين الجديدة هذا العام مشاركة نخبة من ألمع نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، يتقدمهم: أنغام، عمرو دياب، أصالة نصري، تامر حسني، تامر عاشور، والمطربين الشباب: مروان بابلو، ويجز، شامي، بالإضافة إلى ليجي-سي، وفرقة كايروكي، ليقدموا سلسلة من الحفلات على مدار أكثر من أربعين يومًا.