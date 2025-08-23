أميرة أديب تنضم إلى وارنر ميوزيك وتقدم أغنيتها الجديدة "تصبيرة"

كتبت- منى الموجي:

طرحت الفنانة أميرة أديب أغنيتها الجديدة "تصبيرة"، وذلك في تعاونها الأول مع وارنر ميوزيك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد توقيع العقد بينهما، لتنضم إلى قائمة أبرز الأصوات الواعدة في المنطقة.

تحمل الأغنية اسم "تصبيرة" - وهو تعبير عربي عن المقبلات - وندخل الفنانة الشابة وكاتبة الأغاني التي سبق وأصدرت 3 أغاني مستقلة أحدثت صدى واسعاً في حينها، مرحلة جديدة تحت راية Warner Music MENA.

وقالت أميرة أديب عن العمل الجديد، في بيان صحفي: أغنية "تصبيرة" بالنسبة لي هي مجرد تذوّق للطبق الموسيقي القادم، والانضمام إلى وارنر ميوزيك يمنحني فرصة أن أحلم بشكل أكبر، وأن أصل لمكانة بعيدة، مع البقاء صادقة مع نفسي 100%.

وأضافت: لطالما كان للموسيقى تأثير عميق في حياتي، وأعتبر أغنية "تصبيرة" تعبير عن رحلتي الفنية، والفخر الذي أشعر به تجاه ما أقدمه، إنها تدور حول التحديات، والاحتفال بانتصارات المرء الشاقة.

من جهته، قال طارق مجدلاني، مدير التسويق في وارنر ميوزيك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: أميرة لا تقدّم موسيقى فقط، بل حالة فنية متكاملة. "تصبيرة" هي التشويقة المثالية، أغنية جديدة، غير متوقعة، وتترك المستمع متعطشاً للمزيد. نحن نحضّر معها شيئاً استثنائياً، وهذه هي مجرد البداية.

تم إطلاق الأغنية على طريقة الفيديو كليب، مع رقصات مبتكرة، وسرد مرح، ولمسات من أسلوبها في الموضة.