تعرف على مفاجأة محمد رمضان للنجمة أنغام في حفل بيروت

كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان محمد رمضان، عن تحضيره لمفاجأة للنجمة أنغام، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الخميس قبل حفله يوم السبت المقبل في بيروت.

ونشر موقع "ET بالعربي" مقطع فيديو عبر صفحته على إنستجرام، ظهر خلاله محمد رمضان وهو يتحدث عن كواليس الحفل، قائلا: "أنا محضر مفاجأة للنجمة المصرية والعربية الكبيرة الليلة على المسرح، وأنا سعيد إني تعاونت معاها في أغنية رمضان قبل اللي فات وهغنيها النهاردة، وأتمنى لها الشفاء العاجل وربنا يطمن جمهورها وحبايبها وأهلها ويقومها بالسلامة".

كانت آخر مشاركات محمد رمضان الدرامية بمسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2023، وشاركه البطولة زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، أحمد داش، منة فضالي، تأليف وإخراج محمد سامي.

يذكر أن الفنان محمد رمضان ينتظر عرض فيلمه "أسد" خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمد الفارسي، والذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي، ويشاركه البطولة كل من رزان جمال، كمال الباشا، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

