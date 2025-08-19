هشام خرما لـ"مصراوي": ألبوم "أُفُق" أكثر جرأة ويضم أصواتا مختلفة

كتبت- منى الموجي:

قال المؤلف الموسيقي هشام خرما إن ألبومه الجديد أُفُق (UFUQ) الذي طرحه في 23 يوليو عبر جميع المنصات الموسيقية، ويضم 10 أعمال موسيقية، يختلف عن إصداراته السابقة، خاصة وأنه حرص خلاله على اكتشاف صوته، وخوض تجارب بعيدة عن المألوف بالنسبة له.

وتابع هشام في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "الألبوم الجديد أكثر جرأة، اخترت خلاله أصواتا مختلفة ولم ألتزم بالقواعد إلى حد كبير، وهو ما شعر به حتى المقربين مني الذين سمعوه قبل طرحه، وكانوا يعبرون عن إعجابهم بفكرة أن المقطوعة الواحدة بها أصوات جديدة وغير متوقعة".

وأشار هشام إلى أنه يحاول دائما أن يعكس حبه للسفر والرحلات، ويأخذ المستمعين معه في رحلته، ليعيشون ما يدور في عقله، لافتا إلى تعاونه مع مطربين من أماكن مختلفة واستعانته بأصوات أفريقية، وآلات آسيوية وكمنجات هندي والأوركسترا موجودة بالآلات الشرقي "تعاونت مع ثقافات مختلفة، حرصت على مشاركتها وإظهارها في الألبوم".

ويتعاون هشام خرما في الألبوم مع مطربين من مختلف أنحاء العالم في أغاني تعبر عن ثقافات متعددة، ففي المقطوعة الفرنسية "Le Silence"، يتعاون مع المطربة إيليم، وبالإضافة إلى ذلك يضم الألبوم الأغنية الصوفية "أيها القلب" بالتعاون مع المطربة المغربية أميمة جعواني، التي يمزج فيها بين الآلات الشرقية والأوركسترا، والأغنية الإنجليزية "Runaway" بالتعاون مع المطربة أليساندرا كوتا، ثم تأتي مقطوعة "مدار" التي يمزج فيها بين الآلات الشرقية والكمان الهندي وفلوت البامبو الهندي، ليقدم مقطوعة بها روح سينمائية، بالإضافة إلى مقطوعة "Rhythms of Gaia" التي تمزج بين الإيقاع الموسيقي الإفريقي مع الكمان والأوركسترا.