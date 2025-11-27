أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن حفل موسيقي لإثنين من المبدعين

وكتب: "مفاجأة حفلة مختلفة قريبا مع المبدع الموزع خالد عز والمايسترو تامر فيضي"

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، أكد خلال مؤتمر صحفي أقيم الشهر الماضي للإعلان عن تفاصيل النسخة الجديدة من موسم الرياض 2025، أن الفعاليات سوف تضم 20 حفلة خليجية عربية وعالمية، وتصل نسبة العازفين السعوديين والخليجيين فيها 80% أو 90%.