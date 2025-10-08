كتبت- منى الموجي:

أعلنت إدارة "صدى الأهرامات"، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، عن انطلاق دورتها الأولى تحت شعار "مهد الحضارات.. ملتقى الفنون والثقافات" في الفترة من 24-30 نوفمبر، ويومي 12، 13 ديسمبر.

وأشارت إدارة "صدى الأهرامات"، إلى أن المهرجان سوف يستضيف في دورته الأولى نخبة من ألمع وأبرز النجوم في مجال الموسيقى والباليه؛ لتقديم مجموعة من الحفلات والعروض على خشبة مسرح بانوراما الأهرامات (24-30 نوفمبر)، وعلى خشبة مسرح دار الأوبرا 12 و13 ديسمبر.

وتتضمن الفعاليات مجموعتين من الحفلات، الأولى على خشبة مسرح بانوراما الأهرامات بالجيزة، والثانية على خشبة مسرح الأوبرا.

- أولاً: على خشبة مسرح بانوراما الأهرامات بالجيزة:

الاثنين 24 نوفمبر 2025

حفل الافتتاح: عازف البيانو الشهير، لانج لانج (الصين)، يفتتح الدورة الأولى للمهرجان بحفل بيانو بمصاحبة الأوركسترا الملكي الفيلهارموني (بريطانيا).

الثلاثاء 25 نوفمبر 2025

الألحان الخالدة: يقدم المهرجان حفلا لمؤلفات الموسيقار الكبير عمار الشريعي، والمؤلف الموسيقي هشام نزيه يقوم بأدائها الأوركسترا الملكي الفيلهارموني (بريطانيا).

الأربعاء 26 نوفمبر 2025

ليلة من هوليوود: يقدم الأوركسترا الملكي الفيلهارموني (بريطانيا) حفلا لموسيقى أفلام هوليوود الشهيرة.

الخميس 27 نوفمبر 2025

ليلة عربية مع عبير نعمة وفايا يونان: حفل تقدمان خلاله مختارات من التراث الموسيقي العربي في مزيج بين الأصالة والمعاصرة ورحلة عبر روائع الطرب الشرقي الخالد.

الجمعة 28 نوفمبر 2025

حفل جالا لنجوم مصرية تحت سفح الأهرامات: يقدمه مواهب مصر الاستثنائية ونخبة من ألمع الصوليستات المصرية في مجال الغناء الأوبرالي والأداء الموسيقي الأكاديمي بمصاحبة أوركسترا "دويتشه سيمفونييتا" (برلين-ألمانيا).

الأحد 30 نوفمبر 2025

حفل ديماش كودايبرجن: المغني والمؤدي وصاحب الحنجرة الذهبية ديماش كودايبرجن يقدم أولى حفلاته في مصر والعالم العربي عند سفح الأهرامات على خشبة مسرح بانوراما الأهرامات.

- ثانياً: على مسرح دار الأوبرا

الجمعة 12 ديسمبر

السبت 13 ديسمبر

بوريس إيفمان: حفل باليه بطرسبورغ في القاهرة يقدمه أشهر فرق الباليه في روسيا وأوروبا "فرقة بوريس إيفمان" على مسرح دار الأوبرا.

مهرجان "صدى الأهرامات" يهدف إلى جمع نخبة من ألمع وأبرز الفنانين العالميين في مجال الموسيقى وما يحيط بها من فنون، لعرض طيف واسع من الثقافات على أرض المحروسة مهد الحضارات والثقافات البشرية.

يقدم المهرجان عروضا تتجاوز حدود الموسيقى ويستقطب أعرق فرق الأوركسترا المرموقة والمعروفة عالميا، وأشهر الصوليستات على مستوى العالم، والأصوات الأيقونية التي تميز عصرنا.