أحيا المطرب أحمد سعد احتفالية تأهل منتخب مصر لمونديال كأس العالم 2026، وسط حضور كبير من الجمهور المصري في ستاد القاهرة.

وأشعل أحمد سعد ستاد القاهرة بعد تقديم العديد من فقراته الغنائية المميزة، منها أغنية "ايه اليوم الحلو ده"، وأغنية "وسع وسع"، التي رقص عليها لاعبو المنتخب في أجواء احتفالية عالية من كل الموجودين داخل الملعب.

أنهى منتخب مصر مشوار تصفيات كأس العالم بالفوز على منتخب غينينا بيساو بهدف دون رد، وحجز تذكرة العبور إلى كأس العالم كأول المجموعة الأولى.

تصدر الفراعنة ترتيب المجموعة الأولى فى تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 26 نقطة من 10 مواجهات.

أنهى مشواره بالفوز على غينيا بيساو، بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء، الأحد، في إطار منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

اقرأ أيضا..

أحمد مراد عن تعيينه في مجلس الشيوخ: "مسئولية أتعهد بأن أكون جديرًا بها"

محمد رمضان يهنئ لارا ترامب بعيد ميلادها.. ماذا قال؟