أحمد سعد يرقص مع صلاح وزيزو على أغنية "وسع وسع" في احتفالية تأهل مصر لكأس العالم

كتب : معتز عباس

01:03 ص 13/10/2025
    احمد سعد يحتفل مع زيزو بتاهل منتخب مصر لكاس العالم وسط لاعبي الفراعنة
    احمد سعد يحتفل بتاهل منتخب مصر لكاس العالم وسط لاعبي الفراعنة (3)
    أحمد سعد يحتفل مع لاعبي الفراعنة بالتاهل لكاس العالم
    احمد سعد يحتفل بتاهل منتخب مصر لكاس العالم وسط لاعبي الفراعنة (4)

أحيا المطرب أحمد سعد احتفالية تأهل منتخب مصر لمونديال كأس العالم 2026، وسط حضور كبير من الجمهور المصري في ستاد القاهرة.

وأشعل أحمد سعد ستاد القاهرة بعد تقديم العديد من فقراته الغنائية المميزة، منها أغنية "ايه اليوم الحلو ده"، وأغنية "وسع وسع"، التي رقص عليها لاعبو المنتخب في أجواء احتفالية عالية من كل الموجودين داخل الملعب.

أنهى منتخب مصر مشوار تصفيات كأس العالم بالفوز على منتخب غينينا بيساو بهدف دون رد، وحجز تذكرة العبور إلى كأس العالم كأول المجموعة الأولى.

تصدر الفراعنة ترتيب المجموعة الأولى فى تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 26 نقطة من 10 مواجهات.

أنهى مشواره بالفوز على غينيا بيساو، بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء، الأحد، في إطار منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

أحمد سعد منتخب مصر مونديال كأس العالم غينيا بيساو

