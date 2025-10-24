تصوير- علاء أحمد

انتقد خبير الموضة اللبناني، باتريك خليل إطلالة الفنانة صبا مبارك خلال مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، مشيرا إلى أن اختيار التصميم لم يكن موفقا.

وقال خليل، عبر مقطع فيديو بقناته على منصة "يوتيوب"، إن اللون البرتقالي الذي اختارته صبا كان مناسبا لأجواء الجونة الحارة، واعتبره من النقاط الجيدة في الإطلالة، إلا أن قصة الفستان أو ما يُعرف بـ"الكات أوت" جاءت مبالغا فيها وأفسدت شكل التصميم.

لكن أشاد "ناقد الموضة اللبناني" ببعض التفاصيل الأخرى، مشيرا إلى أن اختيار المكياج والمجوهرات وتسريحة الشعر جاء موفقا.