حرصت نجمات الفن على مدار أيام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، على الظهور بإطلالات أنيقة بالبدل على السجادة الحمراء.

في هذا الإطار، نستعرض إليكم أبرز إطلالات النجمات بالبدل في مهرجان الجونة.

أسماء جلال



اختارت الفنانة أسماء جلال بدلة سوداء واسعة بقماش لامع، ونسقت معها كلاتش فضي وحذاء أسود، ووضعت مكياجا ناعما بألوان النيود وتسريحة شعر مرفوعة، مع مجوهرات بسيطة من عقد وحلق.

أمينة خليل



ظهرت الفنانة أمينة خليل بإطلالة جذابة مرتدية بدلة بيضاء مع توب بنفس اللون، واختارت مكياجا ترابيا بألوان النيود وتسريحة شعر منسدلة، وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.

روجينا



تألقت الفنانة روجينا ببدلة مخملية باللون الموف مع توب بنفس اللون اللامع، ونسقت حقيبة سوداء، واعتمدت مكياجا ترابيا وتسريحة شعر مرفوعة، مع مجوهرات مكونة من عقد وخاتم وأسورة.

علا رشدي



اختارت الفنانة علا رشدي بدلة "أوف وايت" بقصة واسعة مع قميص وربطة عنق بنفس اللون، وأكملت اللوك بمكياج قوي مع أحمر شفاه أحمر ناري، وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين.