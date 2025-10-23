بإطلالة متنوعة.. لقاء الخميسي تسرق الأضواء في ثامن أيام الجونة

من الافتتاح إلى سابع أيام المهرجان.. أجمل إطلالات النجمات في الجونة

على مدار أيام الجونة.. نجمات ظهرن بفساتين مفتوحة وجريئة في المهرجان

هنادي مهنا بإطلالة ناعمة في اليوم الثامن من الجونة

تصوير- علاء أحمد

أطلت الفنانة لقاء الخميسي بإطلالة أنيقة وجذابة على السجادة الحمراء، خلال حضورها اليوم الثامن من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.

وارتدت فستانًا طويلًا بتصميم (كتف واحد)، يجمع بين درجات الرمادي والأسود مع نقوش فنية تضيف لمسة من الرقي والتميز.

الجزء العلوي من الفستان مزين بتطريز لامع عند منطقة الكتف، مما أضفى لمسة فخمة على الإطلالة.

ونسّقت لقاء مع الفستان حقيبة يد فضية صغيرة متناسقة مع تفاصيل التطريز.

واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة أنيقة تُبرز ملامح وجهها، مع مكياج ناعم يركّز على العيون والشفاه بلون وردي دافئ.