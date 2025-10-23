إعلان

بإطلالة متنوعة.. لقاء الخميسي تسرق الأضواء في ثامن أيام الجونة

كتبت- نرمين ضيف الله

07:39 م 23/10/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    لقاء الخميسي
  • عرض 10 صورة
    بإطلالة شيك لقاء الخميسي في الجونة
  • عرض 10 صورة
    لقاء الخميسي
  • عرض 10 صورة
    الفنانة لقاء الخميسي في الجونة
  • عرض 10 صورة
    الفنانة لقاء الخميسي بإطلالة أنيقة
  • عرض 10 صورة
    الفنانة لقاء الخميسي بإطلالة أنيقة
  • عرض 10 صورة
    لقاء الخميسي على السجادة الحمراء- Copy
  • عرض 10 صورة
    لقاء الخميسي
  • عرض 10 صورة
    لقاء على السجادة الحمراء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- علاء أحمد

أطلت الفنانة لقاء الخميسي بإطلالة أنيقة وجذابة على السجادة الحمراء، خلال حضورها اليوم الثامن من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.

وارتدت فستانًا طويلًا بتصميم (كتف واحد)، يجمع بين درجات الرمادي والأسود مع نقوش فنية تضيف لمسة من الرقي والتميز.

الجزء العلوي من الفستان مزين بتطريز لامع عند منطقة الكتف، مما أضفى لمسة فخمة على الإطلالة.

ونسّقت لقاء مع الفستان حقيبة يد فضية صغيرة متناسقة مع تفاصيل التطريز.

واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة أنيقة تُبرز ملامح وجهها، مع مكياج ناعم يركّز على العيون والشفاه بلون وردي دافئ.

لقاء الخميسي تسرق الأضواء في ثامن أيام الجونة الجونة مهرجان الجونة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

اعترافات جديدة في تحقيقات "جريمة المنشار": أبويا مالوش ذنب وده اللي حصل
رئيس المخابرات العامة يستقبل الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
خاص.. تفاصيل مشادة صلاح وسلوت داخل غرفة الملابس: "ده قلة احترام"