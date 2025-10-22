إعلان

لينا صوفيا بفستان جريء في سابع أيام مهرجان الجونة

كتبت- شيماء مرسي

07:05 م 22/10/2025
    لينا صوفيا

تصوير- علاء أحمد


ظهرت الفنانة لينا صوفيا بإطلالة جريئة خلال حضورهم اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.


وارتدت لينا فستان كت باللون الأسود أبرز رشاقتها وقوامها، ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.


واختارت إن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.


وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.

