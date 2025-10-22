إعلان

رانيا يوسف.. 25 صورة لـ نجمات اعتمدن صيحة الظهر المكشوف في خامس أيام الجونة

كتب : مصراوي

02:38 م 22/10/2025
    يسرا تتألق في مهرجان الجونة السينمائي (7)
    رانيا يوسف وزوجها على الريد كاربت في مهرجان الجونة
    رانيا يوسف وزوجها
    رانيا يوسف
    رانيا يوسف
    رانيا يوسف وزوجها على الريد كاربت في مهرجان الجونة
    رانيا يوسف
    رانيا يوسف وزوجها على الريد كاربت في مهرجان الجونة
    رانيا يوسف وزوجها على الريد كاربت في مهرجان الجونة
    الفنانة هاجر السراج
    الفنانة هاجر السراج
    الفنانة هاجر السراج
    يسرا تتألق في مهرجان الجونة السينمائي (3)
    الفنانة بشرى
    الفنانة بشرى
    الفنانة بشرى
    الفنانة بشرى
    الفنانة هاجر السراج
    الفنانة هاجر السراج
    بشرى على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة (1)
    بشرى على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة (2)
    بشرى على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة (3)
    أمينة خليل
    أمينة خليل

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

اعتمدت بعض نجمات الفن فساتين جريئة بصيحة الظهر المكشوف خلال حضورهن اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي.

وفي هذا السياق، يستعرض "مصراوي" النجمات التي اعتمدن فساتين بصيحة الظهر المكشوف.

رانيا يوسف

ظهرت الفنانة رانيا يوسف بفستان باللون الفيروزي بصيحة الظهر المكشوف، ونسقت مع إطلالتها حقيبة وحذاء باللون الفضي.

هاجر السراج

ارتدت الفنانة هاجر السراج فستان طويل باللون الأسود اللامع بقصة الكب، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

بشرى

أطلت الفنانة بشرى بفستان طويل باللون الأسود اللامع بقصة "الكب" واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

أمينة خليل

تألقت الفنانة أمينة خليل بفستان طويل متعدد الألوان بصيحة الظهر المكشوف، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

يسرا

ارتدت يسرا فستان طويل بقصة "الكب" باللون الأسود ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة بنفس اللون.

بشرى رانيا يوسف نجمات اعتمدن صيحة الظهر المكشوف "الجونة السينمائي

