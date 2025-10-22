كارثية.. 10 صور لـ أسوأ إطلالة في الجونة

من الافتتاح لـ اليوم الخامس.. "الكابلز" يخطفون الأنظار في مهرجان الجونة

تصوير- علاء أحمد

حرصت نجمات الفن على مدار 5 أيام من مهرجان الجونة السينمائي دورته الـ 8، على ارتداء أجمل التصاميم والتألق على السجادة الحمراء، إلا أن بعض الإطلالات جاءت غير موقفة إما بسبب ارتداء تصاميم غير مناسب لشكل أجسامهن، أو اعتماد تصميمات قديمة غير ملائمة لطبيعة الحدث.

وفقا ما ذكرته مصممة الأزياء واستشارية الموضة زينب الشوربجي، في تصريح لـ "مصراوي"، نستعرض لكم أسوأ إطلالة من الافتتاح لـ اليوم الخامس من المهرجان وهي الفنانة "روجينا".

وظهرت روجينا بفستان طويل باللون الوردي "كت" مزينا بتطريزات من الأعلى ومزود بـ "بوليرو" بنفس اللون.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا حيث ركزت على رسمة عينيها.

واختارت روجينا أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

تعليق مصممة الأزياء على إطلالتها:

انتقدت المصممة بشكل خاص إضافة الـ بوليرو (Bolero) أو السترة القصيرة المصنوعة من الستان الضخم، مشيرة إلى أن هذه الإضافة قد ضيعت جمال الإطلالة وجعلتها متعبة للعين، واصفة إياه بأنه "اختيار غير مناسب".