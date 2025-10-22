بأكثر من 100 ألف.. بسنت شوقي بفستان مثيرة في مهرجان الجونة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

علق ناقد الموضة اللبناني، باتريك خليل، على إطلالة الفنانة الشابة مايان السيد في حفل افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي.

وأوضح في فيديو عبر قناته على"يوتيوب" أن الفستان الذي اختارته مايان لا يتناسب مع قوامها أو عمرها، كما أن التصميم يتطلب قامة أطول لإبراز تفاصيله بشكل أنيق.

وأضاف أن إطلالتها ظهرت وكأنها استعارت فستان والدتها.

كما نصحها إلى العودة لخياراتها السابقة التي كانت أكثر ملاءمة لها، خاصة من حيث التناسق مع شكل جسمها وسنها.