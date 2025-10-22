سعر إطلالة أمينة خليل في مهرجان الجونة السينمائي.. 10 صور

بأكثر من 100 ألف.. بسنت شوقي بفستان مثيرة في مهرجان الجونة

تألقت الفنانة أمينة خليل في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي الدولي بإطلالة راقية تجمع بين الأناقة والبساطة، حملت توقيع دار الأزياء العالمية Mango.

اختارت أمينة بدلة كلاسيكية أنيقة باللون الأوف وايت الفاتح تتكوّن من بليزر طويل بتصميم رسمي ذي ياقة ساتان لامعة تضيف لمسة فخمة، وبنطال واسع الساقين يعكس أسلوبًا عصريًا مريحًا ومفعمًا بالثقة. نسّقت الإطلالة مع توب بسيط باللون نفسه لتمنح مظهرًا متناغمًا وأنيقًا.

واعتمدت في إطلالتها على مجوهرات فضية لامعة أبرزت أناقة العنق والمعصم، بينما اختارت تسريحة شعر انسيابية مفرودة للخلف ومكياجًا ناعمًا يركّز على إبراز ملامحها الطبيعية.

وقد بلغ سعر هذه الإطلالة من دار Mango نحو ٢٬٠٠٠ درهم إماراتي، أي ما يعادل تقريبًا ٢٥٬٩٠٠ جنيه مصري، لتظهر أمينة خليل بإطلالة راقية تعكس ذوقها الكلاسيكي العصري في آنٍ واحد.