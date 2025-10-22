بأكثر من 100 ألف.. بسنت شوقي بفستان مثيرة في مهرجان الجونة

تألقت الفنانة بسنت شوقي على السجادة الحمراء في اليوم السادس من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي، بإطلالة ساحرة حملت توقيع مصممة الأزياء الرومانية Maria Lucia Hohan، حيث خطفت الأنظار بفستانٍ فخم جمع بين الأناقة والرقي.

جاء الفستان بتصميم سهرة طويل (ماكسي) من دون أكتاف بقصّة صدر على شكل قلب عميقة، أبرزت أنوثتها برقة.

اختارت شوقي فستاناً بلون ذهبي معدني مائل إلى البرونزي أو الزيتوني، مصنوع من خامة لامعة ذات طيات ناعمة، منحت الإطلالة ملمساً فاخراً وتأثيراً ضوئياً لافتاً. كما تميز التصميم بقصة صكّ أنيقة تبرز القوام، مع درابيهات متجمعة عند الخصر والبطن أضفت بعداً جمالياً منحوتاً.

اكتملت الإطلالة بلمسات من المجوهرات الراقية، إذ ارتدت عقداً رفيعاً على شكل تشوكر، مع أساور وخواتم ذهبية متناسقة على اليدين، وانتعلت صندلاً ذهبياً مفتوحاً ينسجم مع ألوان الفستان.

واعتمدت بسنت تسريحة شعر مرفوعة، أظهرت جمال منطقة الرقبة، فيما جاء مكياجها ناعماً بلمسات برونزية ترابية أبرزت ملامحها الطبيعية وأكملت روح الإطلالة الدافئة والفخمة.

يبلغ سعره نحو 2,450 دولارًا أمريكيًا، أي ما يعادل تقريبًا 116,526 جنيهًا مصريًا، وهو من القطع التي تعكس أسلوب دار Maria Lucia Hohan المعروف بأنوثته الراقية وتصاميمه الانسيابية الفخمة.