بفستان قصير.. رنا رئيس بالأبيض في سادس أيام الجونة

كتبت- أسماء مرسي:

10:29 م 21/10/2025
    رنا رئيس، بإطلالة جريئة
تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة رنا رئيس، بإطلالة جريئة، على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.


وارتدت رنا فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الأبيض مزينا بتطريزات لامعة من أسفل.


واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر الشفاه بألوان النيود.


واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.


ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الذهبي.


وزينت إطلالتها مجوهرات مكونة من حلق وأسورة.

