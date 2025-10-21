بفستان قصير.. رنا رئيس بالأبيض في سادس أيام الجونة

"بينهن رانيا يوسف".. أجرأ 20 إطلالة في سادس أيام مهرجان الجونة

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة رنا رئيس، بإطلالة جريئة، على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



وارتدت رنا فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الأبيض مزينا بتطريزات لامعة من أسفل.



واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر الشفاه بألوان النيود.



واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.



ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الذهبي.



وزينت إطلالتها مجوهرات مكونة من حلق وأسورة.