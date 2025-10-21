بـ 2000 جنيه.. رانيا يوسف بفستان بسيط من Zara في "الجونة السينمائي"

عارضة أزياء عالمية.. ناقد موضة يعلق على إطلالة هذه الفنانة في الجونة

لفتت الفنانة رانيا يوسف الأنظار بإطلالة أنيقة وبسيطة في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي، حيث اختارت فستانًا يجمع بين الجاذبية والعملية، في مزيج يعكس أسلوبها الجريء والمميز من ماركة ZARA.

جاء الفستان باللون الأزرق المخضر وهو من قماش الساتان اللامع الذي ينسدل بانسيابية على القوام، ما أضفى على الإطلالة لمسة من الرقي والأنوثة.

تميز التصميم بـ رقبة عالية بدون أكمام، مع قصة ضيقة وتفاصيل دقيقة من التكسيرات عند منطقة الخصر والبطن لإطلالة أكثر توازنًا وأناقة.

أما الجزء السفلي من الفستان فزُيّن بـ شراريب طويلة من نفس لون القماش، تصل إلى ما دون الركبة، لتمنح الإطلالة حركة وحيوية على السجادة الحمراء.

واكتملت الإطلالة بلمسات لافتة من الإكسسوارات، حيث حملت حقيبة يد صغيرة مغطاة بالكريستالات الفضية اللامعة، وانتعلت صندلًا بكعب عالٍ مرصّعًا بالكريستالات أيضًا، ما أضاف لمسة من البريق دون مبالغة.

كما ارتدت أقراطًا متدلية فضية أنيقة، وظهرت وهي تحمل هاتفها المحمول بيدها في لقطات التقطتها عدسات المصورين.

ويبلغ سعره نحو 54 دولارًا أمريكيًا أي ما يعادل تقريبًا 2,538 جنيهًا مصريًا.