ناقد موضة يعلق على إطلالة تارا عماد في مهرجان الجونة.. 10 صور

كتبت- شيماء مرسي
تصوير- علاء أحمد

01:30 م 21/10/2025
علق مصمم الأزياء محمد الشريف على إطلالة الفنانة تارا عماد خلال اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".


وأشاد الشريف باختيار تارا لفستانها، واصفا التصميم بأنه "السهل الممتنع"، مشيرا إلى أن الفستان من براند سعودي.


وأضاف مصمم الأزياء : "لون الفستان جيد جدا، كما أن تصميم الفستان مناسب لقوامها".


وتابع: "اختيار المكياج وتسريحة الشعر والمجوهرات موفقين جدا".


وأشار: "اختيار تارا للحذاء بسيط جدا وغير مبالغ فيه ومناسب للفستان".

