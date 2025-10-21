ناقد موضة يعلق على إطلالة تارا عماد في مهرجان الجونة.. 10 صور

جمالها رهيب.. من هي ملكة الريد كاربت في رابع أيام الجونة؟



علق مصمم الأزياء محمد الشريف على إطلالة الفنانة تارا عماد خلال اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".



وأشاد الشريف باختيار تارا لفستانها، واصفا التصميم بأنه "السهل الممتنع"، مشيرا إلى أن الفستان من براند سعودي.



وأضاف مصمم الأزياء : "لون الفستان جيد جدا، كما أن تصميم الفستان مناسب لقوامها".



وتابع: "اختيار المكياج وتسريحة الشعر والمجوهرات موفقين جدا".



وأشار: "اختيار تارا للحذاء بسيط جدا وغير مبالغ فيه ومناسب للفستان".