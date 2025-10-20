إنجي علي بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة



خطفت نجمات الفن الأنظار بإطلالتهن الأنيقة والجريئة خلال حضورهن اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.



ومن أبرز إطلالات الحضور الفنانة رانيا يوسف التي ظهرت بفستان طويل باللون الفيروزي بصيحة الظهر المكشوف.



أما الفنانة يسرا أطلت بفستان طويل بقصة الكب بلللون الأسود.



وأطلت جيهان الشماشرجي بفستان طويل بصيحة الكم الواحد باللون البيج.



وتألقت ليلى علوي بفستان طويل باللون البيج بأكمام طويلة ومزينا بالتطريزات بالكامل



وفي هذا التقرير نرصد لكم أبرز ٢٥ إطلالات للنجمات في اليوم الخامس من المهرجان.