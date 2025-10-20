بأكثر من نص مليون.. 10 صور لإطلالة درة في ثاني أيام مهرجان الجونة



لفتت الفنانة درة الأنظار في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي بإطلالة أنيقة تحمل طابع الرومانسية والفخامة، حيث تألقت بفستان ساحر من تصميم دار Geyanna Youness.

جاء الفستان باللون الوردي الفاتح (البيبي بينك)، بتصميم سترابلِس (بدون حمالات)، تميز بقصة كورسيه ضيقة أبرزت خصرها الممشوق، وانسدل بعد ذلك بتنورة واسعة تمنح الإطلالة طابعًا ملكيًا راقيًا.

أما تفاصيل الفستان، فمزجت بين الكشاكش الأنيقة والريش الناعم الذي أضفى على الإطلالة لمسة من الحيوية والرقة، مع عناصر ثلاثية الأبعاد تشبه الزهور أو الريش على أحد جانبي التنورة، ما منح التصميم بعدًا فنيًا جذابًا.

واكتملت الإطلالة بمجوهرات ماسية ناعمة وفاخرة، تضمنت عقدًا متدليًا على الرقبة وسوارًا رقيقًا وأقراطًا بسيطة زادت من أناقة المشهد.



و اختارت درة تسريحة شعر مرفوعة بسيطة تُبرز ملامحها الراقية، مع مكياج ناعم يركز على إشراقة البشرة وجمال العينين.

يُقدر سعره بحوالي ٩,٠٠٠ دولار أمريكي أي ما يعادل تقريبًا ٦٧٥,٠٠٠ جنيه مصري، ليُضاف إلى قائمة الإطلالات اللافتة التي خطفت الأضواء على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة هذا العام.