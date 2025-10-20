إعلان

بـ319 ألف جنيه.. روجينا بإطلالة "مسرحية" في رابع أيام مهرجان الجونة

كتب : مصراوي

02:00 م 20/10/2025
    روجينا بإطلالة "مسرحية" في رابع أيام مهرجان الجونة
    خطفت الفنانة روجينا الأنظار بإطلالة حملت توقيع مصممة الأزياء اللبنانية ميرنا جوهري
    روجينا على الريد كاربت في مهرجان الجونة
    سعر فستان روجينا
    تفاصيل فستان روجينا
    الفستان جاء باللون الوردي المائل للخوخي
    القصة جاءت ضيقة من الأعلى تُبرز رشاقة القوام، مع ياقة على شكل حرف V عميقة
    وضعت روجينا مكياجا بدرجات النيود
    الفنانة روجينا
    يبلغ سعر الفستان 6,700 دولار
    روجبنا تتألق بإطلالة غير تقليدية

في رابع أيام فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، خطفت الفنانة روجينا الأنظار بإطلالة حملت توقيع مصممة الأزياء اللبنانية ميرنا جوهري.

الفستان جاء باللون الوردي المائل للخوخي، من قماش الشيفون المطرز بالكامل بالخيوط اللامعة والكريستالات الدقيقة.

القصة جاءت ضيقة من الأعلى تُبرز رشاقة القوام، مع ياقة على شكل حرف V عميقة، بينما أضافت التنورة المتدفقة بتفاصيلها المطرزة بعدًا دراميًا.

الجزء الخلفي للفستان جاء بظهر مكشوف، مع كشكشة كبيرة من القماش أضفت طابعًا مسرحيًا على الإطلالة.

وبحسب ما أكدته دار الأزياء لـ”مصراوي”، يبلغ سعر الفستان 6,700 دولار، أي ما يعادل نحو 319 ألف جنيه.

