بـ319 ألف جنيه.. روجينا بإطلالة "مسرحية" في رابع أيام مهرجان الجونة

السر في لون الفستان.. من هي ملكة الريد كاربت مهرجان الجونة؟

في رابع أيام فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، خطفت الفنانة روجينا الأنظار بإطلالة حملت توقيع مصممة الأزياء اللبنانية ميرنا جوهري.

الفستان جاء باللون الوردي المائل للخوخي، من قماش الشيفون المطرز بالكامل بالخيوط اللامعة والكريستالات الدقيقة.

القصة جاءت ضيقة من الأعلى تُبرز رشاقة القوام، مع ياقة على شكل حرف V عميقة، بينما أضافت التنورة المتدفقة بتفاصيلها المطرزة بعدًا دراميًا.

الجزء الخلفي للفستان جاء بظهر مكشوف، مع كشكشة كبيرة من القماش أضفت طابعًا مسرحيًا على الإطلالة.

وبحسب ما أكدته دار الأزياء لـ”مصراوي”، يبلغ سعر الفستان 6,700 دولار، أي ما يعادل نحو 319 ألف جنيه.

