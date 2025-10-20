تصوير- علاء أحمد

شهدت السجادة الحمراء على مدار 3 أيام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة توافدا كبيرا لنجمات الفن بإطلالات متنوعة، لكن هناك بعض الإطلالات التي جاءت غير موفقة.

في هذا السياق، علق خبيرا الموضة المصري محمد الشريف واللبناني إيلي حنا عبر حساباتهما على "إنستجرام"، على إطلالات عدد من النجمات على مدار الأيام الأولى للمهرجان، بين إشادات وانتقادات.

حنان مطاوع

وصف ناقد الموضة المصري محمد الشريف إطلالتها بـ"رُقي على هيئة إنسانة"، مشيرا إلى أن فستانها من توقيع مصمم الأزياء أيمن لحموني، ومستوحى من العصر الفرعوني، جاء موفقا من حيث القَصة وتنسيق المكياج والشعر.

ركين سعد

كما أشاد "الشريف" بإطلالة الفنانة ركين سعد ووصفها "كالأميرات"، مضيفا أن الإطلالة كانت رائعة ومتناسقة من كل الجوانب.

صبا مبارك

رغم إشادته بتصميم الفستان من توقيع المصمم طوني ورد، أشار ناقد الموضة المصري إلى أنه لم يكن مناسبا لقوام الفنانة أو لون بشرتها، ما جعل الإطلالة غير موفقة بشكل عام.

مايا دياب

أشاد ناقد الموضة المصري باختيار الفنانة مايا دياب لإطلالتها، ووصف الفستان بالجريء والمميز، لكونه يعكس شخصيتها.

وأضاف أن تسريحة الشعر والمكياج جاءا متناسقين وموفقين.

درة

أشاد "الشريف" أيضا بفستان الفنانة درة من توقيع المصمم"صوفي كوتور"، مشيرا إلى أنه مناسب للحدث وبشرتها، وقال إنها ظهرت "تحفة فنية".

جومانا مراد

بينما وصف ناقد الموضة المصري فستانها بـ"أحد أجمل الفساتين في الافتتاح"، حيث تميز التصميم وتكامله مع الإكسسوارات وتفاصيل الإطلالة.

مي سليم

أوضح "الشريف" أن فستان الفنانة مي سليم من توقيع مصمم الأزياء مايكل سينكو، ووصف الإطلالة بأنها خالية من الأخطاء وخطفت الأنظار على السجادة الحمراء، مع تنسيق ناجح للمكياج والمجوهرات.

ليلى علوي

رأى ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا أن إطلالتها "مألوفة ولكن مناسبة"، ووصف الفستان بـ"المرتب والمحتشم"، ومنحها تقييما 7.25/10.

يسرا

انتقد "حنا" تصميم الفستان مشيرا إلى أنه لا يليق بقوامها، رغم إشادته بلونه اللافت.

وأضاف أن يسرا تحتاج لتصاميم أكثر ملاءمة مثل قصة الـ A-line.

نيللي كريم

أشار ناقد الموضة اللبناني إلى أن إطلالتها "رائعة"، وجاء لون الفستان النادر يتناسب مع بشرتها، إلا أنه رأى أن المكياج وتسريحة الشعر لم يكونا على نفس مستوى الفستان، ومنحها تقييم 8.5/10.

