فيديو| صاروخ انشطاري إيراني يسقط على تل أبيب

كتب : محمود الطوخي

01:16 ص 06/03/2026

صاروخ انشطاري إيراني يسقط على تل أبيب

أظهرت لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة سقوط صاروخ انشطاري إيراني على تل أبيب الكبرى، مساء الخميس.
ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، تسببت الموجة الأخيرة من الصواريخ الإيرانية في أضرار مادية جسيمة بعدة مواقع حيوية داخل الأراضي المحتلة، مما استدعى استنفارا واسعا لفرق الإغاثة والطوارئ.



أضرار صواريخ إيران في وسط إسرائيل


وأفادت صحيفة هآرتس العبرية، بوقوع أضرار كبيرة في عدة مبانٍ بمواقع وسط إسرائيل إثر دفعة الصواريخ الإيرانية الأخيرة.
وقالت الصحيفة العبرية، إن خدمات الطوارئ الإسرائيلية أكدت تضرر مبانٍ في أنحاء وسط إسرائيل جراء وابل من الصواريخ الإيرانية التي استهدفت مناطق سكنية واستراتيجية بشكل متزامن.

سقوط صواريخ من إيران دون إنذار

وأكدت الصحيفة العبرية، سقوط صاروخ باليستي أطلق ضمن رشقة صواريخ من إيران في منطقة مفتوحة بوسط إسرائيل دون أن تُطلق صفارات الإنذار من الغارات الجوية.
ويأتي هذا التطور الميداني في وقت تحاول فيه السلطات تقييم حجم الخسائر الناتجة عن وصول صواريخ من إيران إلى العمق دون تفعيل منظومات التحذير المبكر في كافة المواقع المستهدفة.

تفاصيل رشقة الصواريخ الإيرانية الأخيرة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة العشرين من عملية "الوعد الصادق 4" تحت شعار "يا معز المؤمنين"، في سياق التصعيد العسكري المتواصل مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأفاد الحرس الثوري بأن هذه الموجة تضمنت عمليات مشتركة ومتنوعة وواسعة النطاق شاركت فيها مختلف صفوف القوات المسلحة، واستهدفت بشكل مباشر حزمة من الأهداف الاستراتيجية التابعة للجانبين الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة عبر إطلاق صواريخ من إيران لتعطيل القدرات الدفاعية المعادية.

