بعد تراجع 70 جنيهًا.. سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

كتب : أحمد الخطيب

12:53 ص 06/03/2026 تعديل في 01:11 ص

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم الجمعة 6 مارس 2026 في مصر بنحو 70 جنيهًا، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس الخميس.

وكانت أسعار المعدن الأصفر قد بدأت تعاملات أمس الخميس عند 7230 جنيهًا للجرام، قبل أن تتراجع بحلول التعاملات المسائية إلى نحو 7160 جنيهًا.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4773 جنيهًا للجرام.
وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6137 جنيهًا للجرام.
وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7160 جنيهًا للجرام.
وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8182 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 57280 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 81820 جنيهًا.
سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 254460 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 409100 جنيه.
وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.17% إلى نحو 5081 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

سعر الذهب سبيكة الذهب جنيه الذهب

