بعد الفوز على المقاولون العرب.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس، ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين في الدوري المصري.

وتألق محمود تريزيجيه في مباراة اليوم ليسجل هدف التقدم للنادي الأهلي في الدقيقة 35 من زمن المباراة.

وبهذا الهدف تصدر محمود تريزيجيه جدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 8 أهداف، فيما يأتي عدي الدباغ لاعب نادي الزمالك في المركز الثاني برصيد 7 أهداف.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

1- محمود تريزيجيه - الأهلي - 8 أهداف

2- عدي الدباغ - الزمالك - 7 أهداف

3- ناصر ماهر - بيراميدز - 7 أهداف

4- سولاهانا مامادو - زد - 6 أهداف

5- صديق أجولا - سيراميكا كليوباترا - 6 أهداف