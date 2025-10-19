هالة صدقي بفستان ملوكي في ثالث أيام الجونة.. والسعر مفاجأة

خطفت الفنانة هالة صدقي الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي، بإطلالة لامعة تجمع بين الفخامة والجرأة، إذ تألقت بفستان فاخر من توقيع مصمم الأزياء المصري محمود غالي، بلغت قيمته نحو 80 ألف جنيه، وجاء مرصّعًا بالكامل بالألماس والأحجار الكريمة، ليعكس بريقًا خاصًا تحت أضواء المهرجان.

سعر الفستان كان بمثابة مفاجأة للجمهور، نظرًا لاحتوائه على تفاصيل كثيرة قد توحي بأنه بملايين الجنيهات.

الفستان جاء بتصميم سهرة أنيق يجمع بين الأنوثة والرقي، من قماش الساتان اللامع باللون النحاسي المائل إلى الذهبي، ينسدل بانسيابية ليبرز جمال القَصّة وتفاصيل التصميم.

وجاءت الصدفة ضيقة ومرصّعة بأحجار الألماس والكريستالات الدقيقة التي غطّت الصدر والخصر بطريقة فنية متقنة، ما منح الإطلالة لمسة ملوكية راقية.

كما تميز التصميم بستايل الدرابيه الفاخر من عند الخصر، مع شال طويل من القماش نفسه التفّ برقة حول الكتفين، مضيفًا لمسة من الكلاسيكية والرقي.

وأكملت هالة صدقي إطلالتها بحقيبة سهرة صغيرة باللون الفضي الميتاليك، وعقد ماسي فاخر جاء متناغمًا مع بريق الفستان، إضافة إلى أقراط وأساور ناعمة أبرزت فخامة الإطلالة وتكاملها.