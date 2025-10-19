إعلان

إلهام شاهين بفستان "تمنيناتي" من Givenchy في مهرجان الجونة السينمائي

كتبت – أميرة حلمي:

10:51 ص 19/10/2025
في ثالث أيام فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، ظهرت الفنانة إلهام شاهين على السجادة الحمراء بفستان من دار Givenchy مستوحى من عرض خريف/شتاء 2020، يجسد فلسفة الدار في المزج بين الهندسية الدقيقة والأنوثة.

الفستان مصنوع من الحرير الطبيعي، بنقشة polka dots بالأبيض والأسود على النصف الأيسر، بينما يهيمن على النصف الأيمن اللون الأبيض النقي مع طبقات ruffles غير متماثلة تنساب بانسيابية لافتة، مانحة الإطلالة حركة ديناميكية.

أما الأكمام المنفوشة فتعيدنا إلى روح الثمانينيات، ويمتد التصميم في تنورة واسعة بشق جانبي أنيق.

يبلغ سعر الفستان 1,995 دولارًا أمريكيًا، فيما وصل في نطاق التقدير الأعلى إلى 3,900 دولار، أي ما يعادل 185,289 جنيهًا.

الفستان من تصميمات كلير وايت كيلر التي أعادت تعريف هوية Givenchy.

