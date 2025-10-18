جاكيت بـ 17 ألف جنيه.. أحمد مالك بإطلالة شتوية كاجوال في "الجونة السينمائي"

لفت الفنان محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقي الأنظار في اليوم الثالث من فعاليات السجادة الحمراء لفيلم كولونيا.



ظهرت بسنت شوقي بإطلالة عصرية أنيقة باللون البني الغامق، حيث ارتدت فستان الجزء العلوي يبدو من الهاند ميد، وأسفل الفستان لامع من "قشور السمك"، مما منحها لمسة من الرقي والتغير في آنٍ واحد.



واختارت تسريحة شعر على شكل "ذيل حصان" مكياج ناعم ركز على إبراز العيون، لتبدو بإطلالة راقية تجمع بين القوة والأنوثة.

أما الفنان محمد فراج اختار إطلالة أنيقة، حيث تألق بـ بليز باللون الأسود الداكن نسقها مع تيشرت، وبنطلون أسود.