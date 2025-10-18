رزان جمال تتألق بالأسود في ثالث أيام الجونة السينمائي

جاكيت بـ 17 ألف جنيه.. أحمد مالك بإطلالة شتوية كاجوال في "الجونة السينمائي"

في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي، لفتت رزان جمال الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة اتسمت بالبساطة والرقي في آنٍ واحد

وارتدت فستانًا أسود طويلًا بتصميم وان شولدر، جاء بقصة ضيقة تُبرز القوام، ما أضفت لمسة عصرية وجريئة.



الفستان بلا أكمام، ما أضفى عليه طابعًا أنثويًا ناعمًا.

واعتمدت تسريحة شعر ملموم بالخلف، منحها إطلالة كلاسيكية وعصرية في نفس الوقت.

واختارت إكسسوارات بسيطة وناعمة، شملت، وسوارًا مميزًا في يدها اليسرى، إلى جانب خاتم ناعم، مما حافظ على بساطة الإطلالة دون مبالغة.

واختارت المكياج ناعمًا وطبيعيًا، مع إبراز ملامح وجهها بأسلوب رقيق وهادئ، مع لمسة من أحمر الشفاه النيود.