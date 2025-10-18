إعلان

بدلة تتجاوز الـ 140 ألف جنيه.. مفيدة شيحا تتألق بالأبيض في "الجونة السينمائي"

كتبت- أميرة حلمي:

07:05 م 18/10/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    تصميم بدلة مفيدة شيحا
  • عرض 10 صورة
    تصميم بدلة مفيدة شيحا
  • عرض 10 صورة
    تصميم بدلة مفيدة شيحا
  • عرض 10 صورة
    مفيدة شيحا
  • عرض 10 صورة
    مفيدة شيحا
  • عرض 10 صورة
    مفيدة شيحا
  • عرض 10 صورة
    تصميم بدلة مفيدة شيحا
  • عرض 10 صورة
    مفيدة شيحا
  • عرض 10 صورة
    تصميم بدلة مفيدة شيحا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


ظهرت مفيدة شيحا بإطلالة أنيقة من دار Miss Rosier، مرتدية بدلة فورمال.

البدلة جاءت بلون أبيض عاجي (Ivory White) من قماش الحرير والكريب الخفيف، تمنح لمعة ناعمة، وجاء الجاكيت بقصة كلاسيكية بياقة Notched Lapel مع تطريز دقيق باللآلئ على الكتفين والياقة، ما أضفى لمسة فخمة.

مفيدة شيحا

أما البنطلون فواسع ومستقيم بقصة مريحة وشق جانبي أنيق.

اختارت مفيدة قلادة متعددة الطبقات من الكريستال وأقراطًا بسيطة لتكمل بريق التطريز.

السعر:
تبلغ قيمة البدلة من مجموعة “Édition” حوالي 11,062 درهم إماراتي، أي ما يعادل نحو 143 ألف جنيه.

تصميم بدلة مفيدة شيحا مفيدة شيحا مهرجان الجونة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الجونة السينمائي.. نجوم وحكايات اليوم الثالث من المهرجان (تغطية خاصة)
ملتزمون بدعم إسرائيل.. الخارجية الأمريكية تكشف لمصراوي من يتحمل "التمويل والإشراف" في غزة