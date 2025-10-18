فستانها تجاوز الـ 300 ألف جنيه.. بسنت شوقي بالأخضر الزمردي في "الجونة السينمائي"

بفستان سعره 370 ألف جنيه.. ليلى علوي تستعيد بريق الثمانينيات في الجونة



ظهرت مفيدة شيحا بإطلالة أنيقة من دار Miss Rosier، مرتدية بدلة فورمال.

البدلة جاءت بلون أبيض عاجي (Ivory White) من قماش الحرير والكريب الخفيف، تمنح لمعة ناعمة، وجاء الجاكيت بقصة كلاسيكية بياقة Notched Lapel مع تطريز دقيق باللآلئ على الكتفين والياقة، ما أضفى لمسة فخمة.

أما البنطلون فواسع ومستقيم بقصة مريحة وشق جانبي أنيق.

اختارت مفيدة قلادة متعددة الطبقات من الكريستال وأقراطًا بسيطة لتكمل بريق التطريز.

السعر:

تبلغ قيمة البدلة من مجموعة “Édition” حوالي 11,062 درهم إماراتي، أي ما يعادل نحو 143 ألف جنيه.