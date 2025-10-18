جمالهم رهيب.. أجمل إطلالات لنجمات الفن في ثاني أيام الجونة- 20 صورة

فستانها تجاوز الـ 300 ألف جنيه.. بسنت شوقي بالأخضر الزمردي في "الجونة السينمائي"

بفستان سعره 370 ألف جنيه.. ليلى علوي تستعيد بريق الثمانينيات في الجونة

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

تألقت العديد من نجمات الفن التي خطفت الأنظار خلال حضورهن فعاليات الدورة السابقة "الثامنة" من مهرجان الجونة السينمائي 2025.

وفي التقرير التالي، نرصد لكم أجمل إطلالات لنجمات الفن في ثامن أيام مهرجان الجونة السينمائي 2025، وفقا لما كشفته مصممة الأزياء زينب الشوربجي لـ "مصراوي".

درة

ظهرت الفنانة درة بفستان طويل بقصة "الكب" باللون الوردي، واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

نيللي كريم

ظهرت الفنانة نيللي كريم بفستان باللون الأسود من تصميم مصمم الأزياء طوني ورد.

ويتميز الفستان بأنه شفاف ومزين بالتطريزات من أعلى منطقة الفخذين ومصنوع من قماش شفاف من الشيفون.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن اختيار تسريحة الشعر والمكياج والمجوهرات موفقين للغاية.

جيهان الشماشرجي

تألقت الفنانة جيهان الشماشرجي بفستان طويل بقصة "الكب" باللون الأحمر ويتميز بأنه مزينا بالتطريزات من الأعلى، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

مي سليم

ظهرت الفنان مي سليم بفستان باللون الأسود من تصميم مصمم الأزياء سعيد رمزي بصيحة الأوف شولدر التي أبرز قوامها بشكل مثالي.

كما إن اختيار تسريحة الشعر المرفوع لأعلى والمجوهرات أضاف لمسة من الجمال إلى الإطلالة.

