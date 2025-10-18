إعلان

الأكثر جرأة وأنوثة.. فنانات سرقن الأضواء بإطلالات جذابة في الجونة

كتب - أحمد الضبع

06:00 م 18/10/2025
شهد حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي تألق عدد من النجمات بإطلالات جريئة أثارت الجدل على السجادة الحمراء.

صبا مبارك

اختارت الفنانة صبا مبارك فستانا طويلا باللون البرتقالي، مكشوفا عند منطقة البطن ومزودًا بفتحة ساق جريئة، مع مكياج ترابي وتسريحة شعر منسدلة على كتفيها، ما أضفى على إطلالتها لمسة أنثوية جريئة ومثيرة.

أسماء جلال

تألقت أسماء جلال بفستان طويل وجريء بقصة "الكاب" باللون الفضي اللامع، مكملًا بمكياج ترابي وأحمر شفاه بدرجات النيود، وتركته منسدلًا على كتفيها، أضافت لمسة فخامة على إطلالتها مجوهرات ماسية شملت كوليه، حلق، خاتم وأسورة.

مايا دياب

أثارت الفنانة مايا دياب الجدل بفستان طويل شفاف دون بطانة، مزيج من اللونين الذهبي والأخضر الفاتح، ومزود بفتحة ساق جريئة على أحد الجانبين، وأكملت مايا إطلالتها بمكياج ناعم وتسريحة شعر منسدلة، ونسقت معه كلاتش ذهبي أضفى مزيدًا من الفخامة.

نيللي كريم

ارتدت الفنانة نيللي كريم فستانًا طويلًا باللون "البستاج"، مكشوفا عند منطقة الصدر ومزودا بفتحة ساق جريئة، مع مكياج ناعم وتسريحة شعر منسدلة، وزينت الإطلالة بمجموعة من المجوهرات الأنيقة من كوليه وحلق.

وتتحول مدينة الجونة هذا الأسبوع إلى منصة يتلاقى فيها الإبداع السينمائي مع أناقة الموضة، خلال الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 24 أكتوبر الجاري، وسط أجواء احتفالية تشهد حضور كوكبة من النجوم.

وكالعادة تتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء مفتوح، تتنافس فيه النجمات على إطلالات تخطف الأنظار بتوقيع أشهر المصممين المحليين والعالميين.

وفي هذه الدورة، يمتد الاهتمام من الأفلام ليشمل تألق النجمات في إطلالات تعبر عن شخصياتهن الفنية، في حين يضيف حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت لمسة من الفخامة العالمية، لتصبح السجادة الحمراء لمهرجان الجونة ملتقى للأناقة والثقافة والإبداع.

مهرجان الجونة 2025 فنانات سرقن الأضواء صبا مبارك أسماء جلال

