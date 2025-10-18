دينا الشربيني بإطلالة جريئة في ثالث أيام الجونة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة دينا الشربيني، بإطلالة جريئة، خلال حضورها فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.

وتألقت دينا مرتدية توب بقصة الكل باللون البني، ونسقت أسفله بنطلون باللون الأبيض.

واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها قبعة رأس وحقيبة باللون البيج.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، وعدة أساور، بالإضافة إلى ساعة يد.