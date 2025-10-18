إعلان

دينا الشربيني بإطلالة جريئة في ثالث أيام الجونة

كتب : مصراوي

03:45 م 18/10/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    دينا الشربيني
  • عرض 3 صورة
    دينا الشربيني بإطلالة جريئة في ثالث أيام الجونة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة دينا الشربيني، بإطلالة جريئة، خلال حضورها فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.

وتألقت دينا مرتدية توب بقصة الكل باللون البني، ونسقت أسفله بنطلون باللون الأبيض.

واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها قبعة رأس وحقيبة باللون البيج.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، وعدة أساور، بالإضافة إلى ساعة يد.

إطلالة دينا الشربيني مهرجان الجونة 2025 دينا الشربيني في الجونة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

- ايجل نوار و الأهلي .. لحظة بلحظة
- هل ترتفع أسعار فواتير الكهرباء؟.. الوزير يُجيب عبر مصراوي