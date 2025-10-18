حكاية فستان من الجونة.. صاحبته أثارت الجدل بجمالها على السوشيال ميديا

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

أثارت الفنانة درة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر "التريند"، بعد ظهورها بإطلالة ساحرة على الريد كاربت في اليوم الأول من المهرجان، حيث تألقت بإطلالة ملكية.

ودائما ما تثير درة الجدل على السوشيال ميديا بعد ظهورها على الريد كاربت في مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت درة خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بفستان طويل باللون الأزرق بقصة "الكب" ويتميز بأنه منفوش من الأسفل، من تصميم "SOPhiecouture".

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه باللون الوردي، بواسطة الميكب أرتيست منى جمال.

واختارت دة أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة، بواسطة صالون الصغير.

وزينت درة إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم وحلق وأسورة، من تصميم "لازوردي".

وكالعادة تتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء مفتوح، تتنافس فيه النجمات على إطلالات تخطف الأنظار بتوقيع أشهر المصممين المحليين والعالميين.

وفي هذه الدورة، يمتد الاهتمام من الأفلام ليشمل تألق النجمات في إطلالات تعبر عن شخصياتهن الفنية، في حين يضيف حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت لمسة من الفخامة العالمية، لتصبح السجادة الحمراء لمهرجان الجونة ملتقى للأناقة والثقافة والإبداع.

