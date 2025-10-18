20 صورة لـ إطلالات أثارت الجدل في الجونة السينمائي

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

تألقت العديد من نجمات الفن خلال حضورهن فعاليات اليوم الأول من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة بإطلالات جذابة وأحيانا جريئة أثارت الجدل على السجادة الحمراء والسوشيال ميديا.

وفي التقرير التالي، نرصد لكم أبرز إطلالات النجمات التي أثارت الجدل في افتتاح مهرجان الجونة.

مايا دياب

وظهرت الفنانة مايا دياب بفستان طويل شفاف دون بطانة باللون الذهبي، مزينا بتطريزات لامعة، ومزود بفتحة ساق جريئة أحد الجانبين.

واعتمدت مايا مكياجا قويا بالألوان الترابية، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من عقد، وحلق.

نجلاء بدر

ارتدت الفنانة نجلاء بدر بفستان طويل باللون الأبيض شفاف عند منطقة البطن، واختارت تسريحة الشعر ذيل الحصان.

شيرين رضا

أطلت الفنانة شيرين رضا بفستان طويل باللون الأسود بقصة الكب وبفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

نيللي كريم

ارتدت الفنانة نيللي كريم فستان طويل بقصة الكب وبفتحة ساق جريئة باللون الأخضر الفاتح، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

صبا مبارك

ظهرت الفنانة صبا مبارك بفستان طويل باللون البرتقالي مكشوف عند منطقة الصدر وبفتحة ساق جريئة.

