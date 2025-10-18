إطلالة ملكية بـ223 ألف جنيه.. فستان درة يسرق الأضواء في الجونة

خطفت الفنانة درة زروق الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي بإطلالة ملكية ساحرة جمعت بين الرقي والفخامة.

اختارت درة فستانًا من تصميم دار الأزياء العالمية Sophie Couture Dayana، جاء باللون الأزرق الملكي اللامع الذي أضفى عليها حضورًا طاغيًا وجاذبية تخطف الأنظار.

وتميز الفستان بتصميم كورسيه ضيّق من الأعلى بدون أكتاف، مطرّز بالكامل بالترتر اللامع الذي يعكس الضوء بأسلوب أنثوي راقٍ، فيما جاء الجزء السفلي بتنورة منفوشة واسعة مزدانة بكسرات كثيفة من قماش فاخر ينسدل حتى الأرض، مانحًا الإطلالة طابعًا ملكيًا متكاملًا.

وأكملت درة إطلالتها بعقد ماس فخم مع أقراط متناسقة أضافت بريقًا راقيًا إلى منطقة العنق، دون أي مبالغة، واعتمدت تسريحة شعر مموجًا منسدلًا على الأكتاف مع مكياج ناعم ركّز على العيون، وأحمر شفاه بدرجة النيود، ليعكس ملامحها العربية الرقيقة.

وبلغ سعر فستان درة من دار Sophie Couture Dayana نحو 4700 دولار أمريكي، أي ما يعادل تقريبًا 223,600 جنيه مصري.

وتتحول مدينة الجونة هذا الأسبوع إلى منصة يتلاقى فيها الإبداع السينمائي مع أناقة الموضة، خلال الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 24 أكتوبر الجاري، وسط أجواء احتفالية تشهد حضور كوكبة من النجوم.

وكالعادة تتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء مفتوح، تتنافس فيه النجمات على إطلالات تخطف الأنظار بتوقيع أشهر المصممين المحليين والعالميين.

وفي هذه الدورة، يمتد الاهتمام من الأفلام ليشمل تألق النجمات في إطلالات تعبر عن شخصياتهن الفنية، في حين يضيف حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت لمسة من الفخامة العالمية، لتصبح السجادة الحمراء لمهرجان الجونة ملتقى للأناقة والثقافة والإبداع.

اقرأ أيضا:

نجلاء بدر.. 25 صورة لأجرأ إطلالات النجمات في ثاني أيام الجونة

جمالهن لافت.. 25 صورة لأجمل إطلالات النجمات في مهرجان الجونة

20 صورة للنجمات بفساتين ضيقة وجريئة في افتتاح الجونة

الأسود يليق بها.. شيري عادل تتألق بإطلالة جريئة في مهرجان الجونة

