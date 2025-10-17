الأبيض يليق بها.. منة شلبي بإطلالة جذابة في ثاني أيام الجونة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

شهدت السجادة الحمراء في فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة إطلالات متنوعة وأنيقة للنجمات خطفت الأنظار، غير إن بعض النجمات اعتمدن الظهور بفساتين بقصة الأميرات، نستعرضها لكم في السطور التالية:

درة

تألقت الفنانة درة بإطلالة ساحرة لفتت الأنظار، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق اللامع بتصميم "كب" ومنفوش من الأسفل، وحرصت على اعتماد مكياج ناعم، واختارت أحمر شفاه باللون الوردي.

وأكملت إطلالتها بحقيبة يد باللون الأسود، ونسقتها مع مجوهرات ماسية أنيقة شملت عقداً وخاتماً وأسورة.

بسمة

بينما ارتدت الفنانة بسمة فستانا طويلا بصيحة فرعونية باللون البني، ومزينا بتطريزات لامعة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، ونسقت إطلالتها حقيبة يد باللون الأسود الأنيق.

واختارت بسمة أن تترك شعرها مرفوعا لأعلى بما يناسب إطلالتها.

جيهان الشماشرجي

ظهرت الفنانة جيهان الشماشرجي بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض بتصميم منفوش من الأسفل، ونسّقته مع قفازات طويلى أضافت لمسة كلاسيكية لإطلالتها.

واعتمدت مكياجا ناعما بألوان نود، واختارت أحمر شفاه بدرجات الكشمير، بينما تركت شعرها منسدلا على كتفيها.

أمينة خليل

تألقت الفنانة أمينة خليل بفستان أسود طويل لامع ميتالك، تميز بأنه بقصة رقبة مربعة وضيقة من الأعلى ومنفوش من أسفل، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة، ووضعت مكياجا ناعما.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من عقد، وأقراط طويلة.