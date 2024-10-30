مهرجان الجونة

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مايان السيد بفستان مفتوح ورانيا جريئة.. 100 إطلالة للنجمات في سابع أيام مهرجان الجونة

10:10 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
  • عرض 100 صورة
  • عرض 100 صورة
    الفنانة هاجر السراج
  • عرض 100 صورة
    إطلالة الفنانة هاجر السراج
  • عرض 100 صورة
    هاجر السراء في الجونة
  • عرض 100 صورة
    هاجر السراج
  • عرض 100 صورة
    مايان السيد في الجونة
  • عرض 100 صورة
    آروى جودة في مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    فاطمة ناصر متألقة وجريئة في سابع أيام مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    فاطمة ناصر بإطلالة جريئة
  • عرض 100 صورة
    إطلالة الفنانة فاطمة ناصر في الجونة
  • عرض 100 صورة
    فاطمة ناصر بفستان جريء
  • عرض 100 صورة
    فاطمة ناصر بفستان جريء
  • عرض 100 صورة
    مايان السيد
  • عرض 100 صورة
    مايان السيد بإطلالة جريئة
  • عرض 100 صورة
    إطلالة مايان السيد في سابع أيام الجونة
  • عرض 100 صورة
    مايان السيد
  • عرض 100 صورة
    إطلالة الفنانة مايان السيد في سابع أيام الجونة
  • عرض 100 صورة
    إطلالة الفنانة مايان السيد في سابع أيام الجونة
  • عرض 100 صورة
    داليا شوقي
  • عرض 100 صورة
    أية سماحة
  • عرض 100 صورة
    لقاء الخميسي
  • عرض 100 صورة
    نبيل عيسى
  • عرض 100 صورة
    هنادي مهنا وزوجها
  • عرض 100 صورة
    جيهان خليل في مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    جيهان خليل بمهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    أمينة خليل في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    أمينة خليل في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    إطلالة الفنانة أمينة خليل
  • عرض 100 صورة
    أمينة خليل بفستان جذاب
  • عرض 100 صورة
    أمينة خليل بإطلالة جريئة
  • عرض 100 صورة
    بسنت شوقي ومحمد فراج
  • عرض 100 صورة
    المطرب أبو وزوجته ونجله
  • عرض 100 صورة
    المطرب أبو وزوجته ونجله
  • عرض 100 صورة
    الفنان آسر ياسين
  • عرض 100 صورة
    الفنان آسر ياسين وزوجته
  • عرض 100 صورة
    الفنان آسر ياسين وزوجته
  • عرض 100 صورة
    الفنان آسر ياسين وزوجته
  • عرض 100 صورة
    هنادي مهنا وأحمد خالد صالح
  • عرض 100 صورة
    آسر ياسين من مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    المطرب أبو وزوجته ونجله
  • عرض 100 صورة
    إطلالة الفنان آسر ياسين
  • عرض 100 صورة
    آسر ياسين
  • عرض 100 صورة
    آسر ياسين
  • عرض 100 صورة
    أحمد خالد صالح
  • عرض 100 صورة
    أروى جودة وخطيبها
  • عرض 100 صورة
    أروى جودة في مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    أروى جودة وخطيبها في مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    أروى جودة في مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    إطلالة الفنانة أروى جودة
  • عرض 100 صورة
    أروى جودة في مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    إطلالة الفنانة أروى جودة
  • عرض 100 صورة
    إطلالة الفنانة أروى جودة
  • عرض 100 صورة
    آسر ياسين
  • عرض 100 صورة
    آروى جودة في مهرجان الجونة (1)
  • عرض 100 صورة
    هنادي مهنا وزوجها
  • عرض 100 صورة
    لقاء الخميسي
  • عرض 100 صورة
    داليا مصطفى
  • عرض 100 صورة
    داليا مصطفى
  • عرض 100 صورة
    سلوى محمد علي
  • عرض 100 صورة
    داليا شوقي
  • عرض 100 صورة
    أية سماحة
  • عرض 100 صورة
    اروى جودة
  • عرض 100 صورة
    بسنت شوقي
  • عرض 100 صورة
    نجوم الفن بإطلالة جذابة في سابع أيام الجونة
  • عرض 100 صورة
    إطلالة الفنانة أمينة خليل
  • عرض 100 صورة
    أية سماحة من مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    أية سماحة من مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    إطلالة الفنانة أية سماحة
  • عرض 100 صورة
    إطلالة الفنانة أية سماحة
  • عرض 100 صورة
    لقاء الخميسي في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    لقاء الخميسي في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    أمينة خليل في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    أمينة خليل في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    لقاء الخميسي في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    هاجر السراج في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    هاجر السراج في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    لقاء الخميسي في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    هاجر السراج في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 100 صورة
    هنادي مهنا وأحمد خالد صالح
  • عرض 100 صورة
    هنادي مهنا وأحمد خالد صالح
  • عرض 100 صورة
    هنادي مهنا وأحمد خالد صالح
  • عرض 100 صورة
    هنادي مهنا وأحمد خالد صالح
  • عرض 100 صورة
    هنادي مهنا وأحمد خالد صالح
  • عرض 100 صورة
    هنادي مهنا وأحمد خالد صالح
  • عرض 100 صورة
    هنادي مهنا وأحمد خالد صالح
  • عرض 100 صورة
    هنادي مهنا وأحمد خالد صالح )
  • عرض 100 صورة
    هنادي مهنا وأحمد خالد صالح
  • عرض 100 صورة
    هنادي مهنا من مهرجان الجونة
  • عرض 100 صورة
    هنادي مهنا بفستان أنيق
  • عرض 100 صورة
    هنادي مهنا بفستان أنيق
  • عرض 100 صورة
    هنادي مهنا بفستان أنيق
  • عرض 100 صورة
    بسنت شوقي ومحمد فراج)
  • عرض 100 صورة
    هنادي مهنا وأحمد خالد صالح
  • عرض 100 صورة
    الفنانة بشرى وزوجها
  • عرض 100 صورة
    الفنانة بشرى وزوجها
  • عرض 100 صورة
    إطلالة الفنانة بشرى وزوجها
  • عرض 100 صورة
    بسنت شوقي ومحمد فراج
  • عرض 100 صورة
    بسنت شوقي ومحمد فراج
  • عرض 100 صورة
    بسنت شوقي ومحمد فراج
  • عرض 100 صورة
    بسنت شوقي ومحمد فراج
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

تنوعت إطلالات نجمات الفن في اليوم السابع لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة ما بين الفساتين الجريئة والغريبة والقصيرة.

وأيضا ظهر البعض منهن بإطلالات بفساتين ميدي وصيحة الـ "كروب توب".

لذا، جمعنا لكم لينكات مجمعة والبوم صور لأبرز إطلالات النجمات في سابع أيام من مهرجان الجونة:

10 صور.. أروى جودة تخطف الأنظار بلوك ناعم رفقة خطيبها في سابع أيام الجونة

فستان ميدي.. إنجي علاء تتألق في سابع أيام الجونة

إطلالة غريبة.. 20 صورة لـ بسنت شوقي ومحمد فراج في الجونة

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بفستان شراشيب.. داليا مصطفى تتألق في سابع أيام مهرجان الجونة

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مهرجان الجونة اطلالات الجونة مايان السيد حيهان خليل لقاء الخميسي اطلالات الفنانات هاجر السراج امينة خليل
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