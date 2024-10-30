مايان السيد بفستان مفتوح ورانيا جريئة.. 100 إطلالة للنجمات في سابع أيام مهرجان الجونة

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

تنوعت إطلالات نجمات الفن في اليوم السابع لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة ما بين الفساتين الجريئة والغريبة والقصيرة.

وأيضا ظهر البعض منهن بإطلالات بفساتين ميدي وصيحة الـ "كروب توب".

لذا، جمعنا لكم لينكات مجمعة والبوم صور لأبرز إطلالات النجمات في سابع أيام من مهرجان الجونة:

10 صور.. أروى جودة تخطف الأنظار بلوك ناعم رفقة خطيبها في سابع أيام الجونة

فستان ميدي.. إنجي علاء تتألق في سابع أيام الجونة

إطلالة غريبة.. 20 صورة لـ بسنت شوقي ومحمد فراج في الجونة

أسماء جلال بفستان جريء وصيحة الظهر المكشوف في مهرجان الجونة

بفستان شراشيب.. داليا مصطفى تتألق في سابع أيام مهرجان الجونة

بجامبسوت شفاف.. 6 صور لـ جيهان الشماشرجي تخطف الأنظار على السجادة الحمراء

محمد فراج بـ "الأوڤر سايز" في الجونة.. بدلته بسعر خيالي

آية سماحة تخطف الأنظار بـ بدلة كلاسيكية في سابع أيام مهرجان الجونة.. صور

ببدلة رجالي.. آية سماحة بإطلالة غريبة في سابع أيام مهرجان الجونة

20 صورة.. إطلاله ساحرة للثنائي أحمد خالد وهنادي مهنا في رابع أيام الجونة

50 صورة.. ناقد موضة يكشف أسوأ إطلالات النجمات في الجونة- كارثية وجريئة

بفستان جريء وصيحة البطن المكشوف.. 6 صور لإطلالة لقاء الخميسي في مهرجان الجونة

شريف رمزي ببليزر أنيق في سابع أيام مهرجان الجونة

Shorts suit بالأحمر الناري.. أمينة خليل تخطف الأنظار في سابع أيام مهرجان الجونة

بشرى وزوجها بإطلالة جذابة في سابع أيام مهرجان الجونة

بإطلالة شبابية.. علي قاسم يخطف الأنظار في سابع أيام الجونة

بعد وصفها بـ "بدلة فطوطة".. استشاري موضة تعلق على إطلالة آسر ياسين في الجونة

ساحرة وتشبه حورية البحر.. 70 صورة لأجمل إطلالات النجمات في الجونة- ناقد موضة يكشف

ريش وفستان قصير.. 3 إطلالات لـ أمينة خليل في الجونة- ناقد موضة يكشف الأجمل