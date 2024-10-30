إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتب- أميرة حلمي

تصوير- علاء أحمد

في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة، خطف الفنان محمد فراج الأنظار بإطلالة غير مألوفة تجمع بين الكلاسيكية والعصرية.

ظهر مرتديًا بدلة فضفاضة من الصوف الأبيض، برفقة زوجته الفنانة بسنت شوقي، تميزت البدلة بتصميم استثنائي من دار الأزياء الشهيرة ZEGNA.

جاء الجاكيت بقصة واسعة وفضفاضة مع ياقات عريضة، وزُين الجاكيت بجيوب صدرية جانبية متفاوتة، مما أضفى طابعًا عصريًا متماشيًا مع تفاصيل التصميم الكلاسيكي.

البدلة مصنوعة من النسيج الصوفي الأبيض، ومعززة بلمسات جلدية من جلد العجل، وذلك بحسب مواصفات البدلة على موقع بيعها.

أكمل فراج إطلالته بتيشرت كاجوال أبيض وحذاء رياضي أسود، مما أضاف تبايناً أنيقاً جمع بين الكاجوال والكلاسيكي، ليظهر بأسلوب مميز.

تعتبر هذه الإطلالة من الخيارات الفاخرة؛ حيث يبلغ سعر البدلة وحدها 3620 يورو، بما يعادل تقريباً 191,679 جنيه.





اقرأ أيضًا:

محمد فراج بـ "الأوڤر سايز" في الجونة.. بدلته بسعر خيالي

بفستان جريء ومفتوح.. مايان السيد تخطف الأنظار في سابع أيام الجونة

أسماء جلال جريئة وبسنت شوقي صادمة.. 80 صورة للنجمات في سابع أيام الجونة

بـ20 ألف جنيه.. 20 صورة لفستان نسرين طافش في الجونة بألوان مختلفة – أيهم الأجمل؟

إطلالة جريئة وتاتو على شكل نحلة.. هاجر السراج في سابع أيام الجونة