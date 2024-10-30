ريش وفستان قصير.. 3 إطلالات لـ أمينة خليل في الجونة- ناقد موضة يكشف الأجمل

كتبت- أسماء مرسي:

قام ناقد الموضة اللبناني باتريك خليل بتقييم إطلالات الفنانة المصرية أمينة خليل خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

وفي مقطع فيديو نشره عبر قناته الرسمية على منصة "يوتيوب"، وصف إطلالتها في حفل الافتتاح، فستانها الطويل باللونين الكاشمير والأسود بأنه لائق بلون بشرتها، وأشاد بتسريحة الشعر المرفوعة والمكياج الناعم، إلا أنه انتقد الجزء السفلي من الفستان، معتبرا أنه لم يضف أي قيمة للإطلالة.

وفي تعليقه على إطلالتها في اليوم الثاني، انتقد خليل استخدام الريش على الأكتاف في الفستان الموف والذهبي، معتبرا أنه غير مناسب.

أما عن إطلالة اليوم الثالث، وصفها بأنها الأجمل، حيث ارتدت أمينة فستانا قصيرا باللون الأسود مزينا بالتطريزات، مع مكياج وتسريحة شعر مناسبين.

تُعقد الدورة السابعة مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى وأفضل إطلالات تسرق عدسات الكاميرات.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.

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